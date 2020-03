"Välisilm" tegi ülevaate, kuidas koroonaviirus eelmisel nädalal levis

9. märts. Itaalia vanglates puhkeb mäss, kuna riik on muu hulgas ära keelanud kinnipidamisasutuste külastamise.

Rooma ei ole veel karantiinis, kuid tänavad on tühjad. Viimase ööpäevaga on Itaalias surnud ligi 100 inimest, kokku 366 inimest. Kogu maailmas on Wuhani viirusesse surnud 4000 inimest.

Puhangu epitsenter on nüüd Euroopas, Itaalias. Hiinas on viiruse levik vaibumas. Kuid nakkus on jõudnud 112 riiki ehk enam kui pooltesse maailma riikidesse.

10 märts. Austria nõuab, et Itaaliast tulev kodanik peab jääma karantiini ja võõras esitama arstitõendi, et ta on terve.

Itaalia paneb teisipäeval karantiini kogu riigi.

11. märts. Suurbritannia teatab, et asetervishoiuminister on nakatunud koroonasse. WHO kuulutab ametlikult välja pandeemia.

12. märts. Tšehhi ja Läti kuulutavad välja eriolukorra. Norra sulgeb koolid ja lasteaiad ning keelab ära massiüritused.

India ja Alžeeria teatavad esimesest koroonasurnust. Itaalias tõuseb surnute arv üle 1000.

Brexiti kõnelused lükatakse edasi, USA presidendiga hiljuti kokku puutunud Brasiilia presidendi abi on nakatunud koroonaviirusesse.

Donald Trump keelab 30 päevaks ära reisimise Euroopast USA-sse.

Kreekas süüdatakse piiratud arvuga tseremoonial olümpiatuli.

13. märts. Iraani usujuht ajatolla Ali Khamenei pannakse karantiini ning Iraani julgeolekujõud saavad korralduse tühjendada kõik tänavad inimestest 24 tunni jooksul. Riigis on koroonaviiruse tõttu surnud 514 ja nakatunud 11 500 inimest

Prantsusmaal, Belgias ja Šveitsis suletakse koolid.

Austraalia siseminister teatab, et on koroonaviirusega nakatunud. Sama teatab Kanada peaminister oma abikaasa kohta. Kanada parlament kiidab kiirkorras heaks uue Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe peatab töö aprilli lõpuni.

Suurbritannia lükkab aastaks ajaks edasi kohalikud valimised.

Hispaania valmistub kehtestama eriolukorda. Järgmisel päeval teatab peaminister Pedro Sanchez, et nakatunud on tema abikaasa.

Oma piirid sulgevad välismaalastele Taani ja Poola. Esimesest nakatunust teatab Etioopia, esimesest surmast Ukraina.

Itaalia teeb uue rekordi: viimase ööpäevaga on surnud 250 inimest. Surnute hulk maailmas kokku ületab 5000 piiri.

Kreeka katkestab olümpiatule teekonna.

President Donald Trump kuulutab välja eriolukorra.

14. märts. Itaalia teatab ligi 3500 uuest nakatunust.

Hispaania teatab 1500 uuest nakatunust. Esimesest nakkusjuhtumitest teatavad Venezuela, Maruritaania ja Puerto Rico, esimesest surmast Taani.

Endine NATO peasekretär Javier Solana teatab, et on nakatunud koroonaviirusega.

USA president Donald Trump teatab, et tegi koroonatesti.

Üle kogu maailma on surnud umbes 5400 inimest.

15. märts. Austria keelab ära kõik kogunemised, millest võtab osa rohkem kui viis inimest.

Iisraeli peaministri Beljamin Netanyahu üle peetav kohtuprotsess lükatakse edasi.

Donald Trump teatab, et tema koroonatest oli negatiivne.

Esimesest juhtumist teatab Usbekistan, Saksamaa sulgeb piiri Šveitsi, Austria ja Prantsusmaaga.

Prantsusmaa korraldab kõigest hoolimata kohalikud valimised.

Hukkunute arv kogu maailmas jõuab 6000-ni. Ühe ööpäevaga nakatub maailmas väljaspool Hiinat 10 000 inimest. Hiinas 25 inimest.

Inimesi vihastab sotsiaalmeedias leviv video, milles iirlased paksult rahvas täis pubis pidu peavad. Südame aga võidavad itaallased, kes kõik koos rõdudel laulavad, järgides samas ohutusnõudeid.