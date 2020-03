Koroonaviiruse tõttu on haiglaravil 28 inimest, viis kriitilises seisus

Teisipäevaõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist seitse on intensiivravis ning viie seisund on kriitiline, teatas terviseamet.

Pärnu haiglas on kuus inimest, neist viie seisund on stabiilne ja ühel kriitiline. Ida-Tallinna keskhaiglas on kaks inimest, üks neist vajab intensiivravi, kuid on stabiilses seisundis.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kaks inimest, mõlemad kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil seitse inimest, neist kolm vajab intensiivravi ja kahe seisund on kriitiline.

Lääne-Tallinna keskhaiglas viibib hetkel üheksa inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Ida-Viru haiglas on kaks inimest, mõlema seisund on stabiilne. Haiglatest on välja kirjutatud kaheksa inimest.

Esmaspäeval tuvastasid laborid 17 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 369 inimesel.

Kokku on tehtud 4041 testi, ööpäevaga lisandus 317 testi. Lisandunud 17 positiivsest tulemusest viis oli pärit Harjumaalt, viis Võrust, neli Saaremaalt, üks Tartust, üks Viljandist ja ühel puudus isikukood. Vanusejaotuses suurt muutust ei ole ja üheski vanusegrupis olulist arvulist lisandumist samuti mitte, juurde tuli kolm 60+ positiivset, kokku on neid 63.