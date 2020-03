Peaminister: kõik hispaanlased peavad järgmised kaks nädalat kodus püsima

Erand on lubatud vaid nendele inimestele, kelle töö on riigi toimimiseks hädavajalik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsus koguneb piirangut arutama pühapäeval ja see hakkab kehtima esmaspäevast.

Hispaanias on praegu 57 500 nakatunut, kellest 4100 on tõsises või kriitilises seisus. Senistel andmetel on terveks saanud 14 700 inimest. Koroonaviiruse tõttu on surnud 6500 inimest.

Peaminister Sanchez lubas, et erakordne piirang tähendab ka seda, et inimesed saavad palka, kuid peavad tegemata jäänud töötunnid hiljem tagasi tegema.

"Me teeme seda nüüd ja mitte enne, sest peagi algavad lihavõtted. Just seetõttu on vaja märkimisväärselt palju vähendada liikuvust. Esiteks, et veelgi agressiivsemalt vähendada nakatumist. Teiseks, et vältida hospitaliseeritute intensiivset kasvu, mis on hakanud vähenema, kuid on siiski kõrge," rääkis Sanchez.