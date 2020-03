Saastekvoodi hind on tipust pea poole võrra kukkunud, kuid see ei anna Eesti Energiale võimalust põlevkivielektrit toota, sest ka elektri hind on odav. Samal ajal langenud nafta hind tähendab, et ka õlitootmisest kasumit ei paista. Energiafirma kinnitab, et ehkki olukord on kehv, siis suuri koondamisi või tootmise sulgemisi veel ei plaanita.

Mulluse kehva aasta jätkuks loodeti Eesti Energias, et tänavune tuleb stabiliseeriv, ütleb Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Kriisi tõttu seda ei juhtu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui õlitootmine, hoolimata selle hinna aluseks oleva nafta hinna järsule kukkumisele, jätkub praegu plaanipäraselt, siis elektrit toodetakse kaks kolmandikku plaanitust vähem. Pajo sõnul ei plaanita koondamisi või tootmise sulgemisi, kuid koomale tuleb tõmmata.

"Paratamatult selliseid väiksemaid vähendamisi tuleb ja püüame muu olukorraga kohaneda ja kuna meil on portfellis nii elekter kui õli, siis me loodame, et mõlemad kahjumlikuks ei muutu, et üks toetab teist või teine toetab teist," ütles Pajo.

Mullu segas põlevkivist elektri tootmist kõrge saastekvoodi hind, mis praeguseks on kukkunud. Kui nädal tagasi maksis CO2 kvoot 25 eurot tonn, siis nüüd on hind kukkunud 16 peale. Langenud on aga ka elektri börsihind, mis on tänase seisuga alla 16 euro megavatt tunnist. Ehk siis, kui ühe megavatt-tunni elektri tootmiseks põlevkivist läheb vaja ühe tonni jagu CO2 kvooti, ei ole võimalik nende hindandega endiselt toota.

Pajo ütleb, et põlevkivielektri tootmisest praeguse kvoodihinnaga saaks rääkida siis, kui hind oleks eelmise aasta lõpu tasemel ehk 40-50 euro vahel megavatt-tunnist.

"See, et CO2 on langenud madalale, see annab võib-olla väikese lootuse, et kui elektrihind peaks tõusma turul, siis me saame võib-olla aasta teises pooles jätkata oma elektritootmisega," rääkis Pajo.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütleb, et vajadusel on Eesti Energia töötajaid võimalik ka riikliku abipaketi kaudu toetada.

"Meie riigiettevõtted, kuigi nad on riigi omanduses, on tegutsenud kõikide turutingimuste alusel, siin ei ole tulenevalt ka Euroopa Liidu reeglitest saanud mingisuguseid erandeid teha, seetõttu saame ka neile rakendada siis töötukassa meetmeid," sõnas Aas.

Aas lisab, et üle tuleb ilmselt vaadata ka riigifirma dividendi poliitika. Samuti loodab valitus sügisest Eesti Energiale leevendust läbi elektritootmisel hakkepuidu kasutamise lubamise.