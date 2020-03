Norra andis neljapäeval Itaaliale välja islamivaimuliku, kes on terrorirünnaku kavandamise eest 12 aastaks vangi mõistetud, teatas Norra justiitsminister Monica Mæland.

Iraagi päritolu mulla Krekar, kodanikunimega Najm al-Din Faraj Ahmad mõisteti juulis süüdi Põhja-Iraagi kurdi valitsuse kukutamise ja islamikalifaadi rajamise katse eest.

Norra püüdis juba ammu temast vabaneda ja leidis, et mulla Krekari võib välja anda Itaaliale, kui too seda taotleb. Mees ise oli Itaaliasse saatmise vastu, kartes, et ta võidakse omakorda Iraagile välja anda.

Viimasel ajal pelgas mulla Itaaliat ka sellepärast, et see on kujunenud koroonaviiruse epitsentriks.

Itaalia prokurörid väitsid, et Krekar on seotud Kurdistani valitsust kukutada üritava Euroopa võrgustikuga Rawti Shax .