Europarlament kiitis koroonaviiruse tagajärgede leevendamise meetmed heaks

Saadikud andsid oma nõusoleku 37 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu rahastuse suunamiseks koroonaviiruse pandeemia tõttu enim kannatanud piirkondade ja riikide toetuseks.

Europarlamendi liikme Urmas Paeti sõnul suunatakse need 37 miljardit eurot olemasolevatest EL-i vahenditest kiiresti tervishoiusüsteemidele, tööturumeetmeteks ja muudele EL-i majanduse haavatavatele osadele.

Lisaks kiitis Euroopa Parlament heaks EL-i solidaarsusfondi laiendamise rahvatervisega seotud hädaolukordadele, mis tagaks liikmesriikidele kuni 800 miljoni euro ulatuses lisarahastust.

"Fond loodi 2000ndate aastate alguses selleks, et reageerida suurematele loodusõnnetustele ning väljendada tuge neile Euroopa piirkondadele, mida on tabanud katastroof," ütles Paet. "Nüüd laiendatakse solidaarsusfondi kohaldamisala nii, et see hõlmaks ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi," lisas ta.

Parlamendi liikmed toetasid ka Euroopa Komisjoni ettepanekut takistada COVID-19 pandeemiast põhjustatud tühjade lendude toimumist. Paeti sõnul ütlevad lennujaamade kehtivad reeglid, et lennuettevõtted peavad kasutama vähemalt 80 protsenti oma stardi- ja maandumisaegadest, kui nad soovivad samu aegasid ka järgmisel hooajal kasutada. Seetõttu jätkasid paljud ettevõtted koroonapuhangu puhkedes lende tühjade lennukitega. Selle edaspidiseks vältimiseks peatatakse selle reegli toimimine ajutiselt.