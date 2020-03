ERR Brüsselis: riigid on EL-i majandusmeetmete osas erinevatel seisukohtadel

Valitsusjuhtide arutelu teemad on viiruse piiramine, vajaliku meditsiinivarustuse jõudmine kõikjale Euroopas ja kaupade liikumise tagamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arutelu keskmes on Euroopa Liidu majanduslikud sammud, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanismi ESM-i rakendamine löögi leevendamiseks.

Ehand selgitas, et ESM-i kaasamine tähendaks tingimuslike krediidiliinide avamist kõikidele liikmesriikidele, mida kasutaksid need, kellel seda vaja oleks. Selle maht oleks kaks protsenti SKP-st iga riigi puhul.

Riigid aga soovivad ESM-i kasutamisel erinevaid tingimusi.

"Lõunapoolsemad riigid sooviksid veel, et tingimused seejuures oleksid vabamad. Kokkuhoidlikumad põhjapoolsed riigid on seejuures rääkinud rangemast tingimuslikkusest. Ja Hollandi rahandusminister on ka öelnud, et võib-olla praegu ei ole veel õige aeg, võib-olla võiks selle otsusega veel oodata," rääkis Ehand.

"Samas, lõunapoolsed riigid - Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa -, aga ka Iirimaa, Luksemburg on hoopis kirjutanud kirja Ülemkogu eesistujale Charles Michelile sooviga rääkida üldse üleeuroopalistest koroonavõlakirjadest. See on aga sellistele riikidele nagu Saksamaa ja Holland täiesti välistatud teema esialgu," lisas ta.

Michel räägib Ehandi sõnul aga hoopis ulatuslikumast Marshalli plaani moodi majanduse järeleaitamise paketist.