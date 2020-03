Euroopa Parlament peab esmakordselt distants-istungit

"Saame hääletussedeli, see tuleb täita ja siis kas puutetundlikul ekraanil allkirjastada või füüsiliselt välja printida, allkirjastada ja siis skanneerida või pildistada ja e-mailiga tagasi saata," kirjeldas sotsiaaldemokraadist Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser hääletusprotseduuri ERR-ile. "Eks ta meie digiriigi standardite jaoks on ikkagi õige mitu head aastakümmet vana tehnoloogiline lahendus, tuletab meelde faksi aega," lisas ta.

Hääletuse korraldust kritiseeris ka keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom: "Kuidas see käib tehniliselt? Väga rumalalt käib - prindime hääletussedelid välja, täidame need käsitsi ära, skanneerime ja meilime tagasi."

Yana Toomi täidetud hääletussedel, mille ta e-postiga tagasi saatis. Autor/allikas: Yana Toom

Hääletussedeli saadab Euroopa Parlamendi vastav teenistus iga saadiku ametlikule e-posti aadressile ning see tuleb allkirjastatuna ka samalt aadressilt tagasi saata. Toomi sõnul võttis hommikupoolse hääletuse, kus 705-liikmeline parlament hääletas päevakorra kinnitamise üle, tulemuste kindlakstegemine umbes tunni.

Toom tõdes, et europarlamendis tegeletakse kaasaegsemate lahenduste väljatöötamisega. "Aga probleem on selles, et digiallkirju mõnes riigis ei ole üldse ja mõni riik ei tunnusta (teiste riikide oma - toim.). Ühesõnaga jama on, aga saame hakkama," rääkis ta.

Ka Mikser leidis, et kui on hääletamine vaja ära teha, aga kriisivälisel ajal ei ole suudetud või soovitud selleks tehnoloogilist lahendust luua, siis tuleb selliselt töö ära teha. "Eks parlamentarism iseenesest ongi pisut konservatiivne nähtus. Ega ka Eestis, kus valimised tehakse digitaalselt, siis parlamendi enda jaoks ju täiesti teadlikult ei ole taolisi digitaalseid platvorme loodud, sest leitakse, et demokraatia esindusorgan peab ikkagi füüsiliselt koos käima ja näost näkku debateerima. Eks selline pandeemia olukord on ju kõigi jaoks olnud paraku halvasti ettenähtav.

Euroopa Parlament käsitleb oma erakorralisel istungil koroonakriisist tingitud teemasid ning hääletab pärastlõunal Euroopa Komisjoni esitatud 37 miljardi euro suuruse koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatuse üle, Euroopa Liidu solidaarsusfondi ulatuse laiendamise üle, et sellega saaks 800 miljoni euro ulatuses toetada rahvatervise kriiside lahendamist ning ettepaneku üle peatada tühjade lendude toimumine, mis on põhjustatud Covid-19 pandeemiast. Need ettepanekud vajavad jõustumiseks ka liikmesriikide valitsusi esindava EL-i Nõukogu heakskiitu.

Europarlamendi 26. märtsi istung asendab esialgu planeeritud 1.-2. aprilli plenaaristungit