Soomes pandi Uusimaa maakond lukku

Soomes Uusimaa maakonnas, kus asub ka pealinn Helsingi, jõustusid reede ja laupäeva vahelisel ööl liikumispiirangud. Keelatud on maakonda sisenemine ja sealt lahkumine, esialgu on piirangud jõus 19. aprillini.

Teetõkked pandi teedele üles reede ja laupäeva vahelisel ööl ja kontrollpunktid on laupäeva hommiku seisuga paigas Uusimaa piiril 30 suuremal teel. Lisaks kontrollivad patrullid väiksemaid teid, vahendas Yle.

Helsingi politsei sõnul möödus öö kontrollpunktides rahulikult. Kui palju on politseinike kaasatud, ei osanud Helsingi politseikomissar Patrik Karlsson Ylele öelda. "Politseinikke on piisavalt, et liiklust peatada. Kui meil on 30 kontrollpunkti kahesuunalistel teedel, siis me räägime sadadest politseinikest," ütles Karlsson.

Samasugune kontroll toimub ka raudteedel. Politsei kontrollib raudteejaamu ning käib läbi ka ronge.

Lisaks politseile on kaasatud Soome kaitsevägi. Kaitseväest öeldi Ylele, et neilt saadeti politseile appi 40 tegevväelast ja 750 ajateenijat.

Soome valitsus otsustas käesoleval nädalal, et Uusimaa maakonnale kehtestatakse ranged liikumispiirangud, keelatakse maakonda sisenemine ja sealt lahkumine. Samas on kõigil luba naasta Uusimaa maakonda oma elukohta.

Keeldu ei kohaldata, kui inimestel on ilmtingimata vaja liikuda ameti- või tööasjus, samuti kaalukatel isiklikel põhjustel. Igasugune muu liikumine üle maakonna piiride on keelatud. Keelu rikkumine on karistatav eriolukorra seaduse alusel kriminaalkorras rahatrahviga.

Uusimaa liikumispiirangud kehtivad kuni 19. aprillini ja puudutavad 1,7 miljonit inimest ehk ligi kolmandikku Soome elanikkonnast.