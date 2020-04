Soome saabunud Hiina kaitsemaskid osutusid haiglakasutuseks kõlbmatuteks

Teisipäeval Soome saabunud esimene partii Hiina kaitsemaske ei vasta Euroopa Liidu haiglakasutuse standarditele.

Soome kriisivarukeskuse juhi Tomi Lounema sõnul võib neid siiski kasutada hooldekodudes ja koduhoolduses.

"Eks see oli väike pettumus, kuid mitte väga suur, sest meile on ka mujalt Euroopast kandunud informatsioon, et Kaug-Idast pärit isikukaitsevahendid pole päris see, mida ollakse oodanud," märkis sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsler Kirsi Varhila kolmapäeval pressikonverentsil.

Varhila sõnul on kaitsemaskid siiski kasutatavad hooldusteenustes, mis on seotud suurema osaga koroonaviiruse riskirühmadest.

Tomi Lounema sõnul on järgmisel nädalal Soome oodata nelja lennukitäit Kaug-Idast tellitud kaitsemaske.

Samal ajal ollakse Soomes käivitamas kodumaist isikukaitsevahendite tootmist. Töö- ja majandusministeeriumi asekantsleri Petri Peltoneni sõnul on kaitsemaskide kodumaise tootmise käivitumist oodata kahe nädala pärast.