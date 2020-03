Ida-Virumaal kontrolliti 2+2 reeglist kinnipidamist

2+2 reegel on oma olemuselt lihtne: koos võib olla kuni kaks inimest ja teistega on neil vaja hoida vähemalt kahemeetrilist vahet. Reegel ei kehti üheskoos elavatele peredele ja inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid. Politsei hinnangul on pärast piirangu kehtestamist jäänud inimesi avalikes kohtades vähemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on selline tunne, et päris palju on praegu kodudes istumas. On olemas ka teatud probleemsed isikud, kellega me peame igapäevaselt tegelema. Inimesed, kellel on probleemid alkoholiga. Nendega võtab seletamistöö natuke rohkem aega. Aga muidu on kõik ok," rääkis Jõhvi politseijaoskonna välijuht Pavel Reškin.

Alutaguse rahvuspargis täna inimestele selgitusi jaganud keskkonnainspektsiooni töötajad kohtusid muuhulgas inimestega, kellele praegune aeg tundus sobiv vabas õhus suguvõsa kokkusaamiseks.

"Tegime inimestele asjad selgeks, et tuleb hoida kahemeetrist distantsi ja ei ole lubatud lähemal olla, kuigi on tegemist lähisugulastega. Kuna inimesed elavad erinevates korterites, majades, siis on nakkusoht palju suurem kui ühe pere ringis," sõnas keskkonnainspektsiooni juhtivinspektor Saima Jürmann.

Toila valla piirkonnavanem Peeter Sööt tõdes, et rahvast suhtub liikumispiirangutesse valdavalt mõistvalt.

"Tegelikult ka enne seda, kui 2+2 ei olnud, siis ka inimesed küllaltki teadlikult liikusid ja teadsid, et ei pea kogunema, kuna üldine kogunemiskeelureegel kehtis juba varem. Ma arvan, et inimesed suhtuvad küllaltki rahulikult ja hästi praegu," ütles Sööt.

2+2 piirangu rikkujaid on võimalik trahvida 2000 euroga.

"Politsei eesmärk ei ole kedagi karistada ja me ei taha kedagi karistada. Me tahame üheskoos sellest haigusest üle saada ja et kõik Eesti inimesed püsiksid terved," lausus Pavel Reškin.