Alutaguse hoolekeskuse juhataja: välistada ei saa midagi

"Nemad ise väljas ei käinud, aga meie personal muidugi liikus ringi, käis nende toas, teenindas ja hooldas neid ja on käinud ka edasi ju teistes tubades. Eks nõudeid me oleme täitnud muidugi - kindad ja desinfitseerimise, kõik sellised asjad, mis ette nähtud, aga ega me ei täitnud ju (nõudeid - toim.) sellisel määral, kui me oleks teadnud, et seal on nakkushaige. Meil ei olnud kasutuses näiteks spetsiaalset riietust, mis peaks olema. Töötajad on küll muidugi oma tööriietes, aga neid ühekordseid riideid nad ei kandnud sel momendil, nii et ega välistada ei saa midagi," rääkis Alutaguse hoolekeskuse juhatuse liige Kristiina Ets ERR-ile.

Etsi sõnul võtab terviseamet veel pühapäeval kogu hoolekeskuse personalilt ja klientidelt viiruseproovi ning loodetavasti juba esmaspäeval saab selle tulemused teada.

"Olukord on praegu muidugi ärev, sellepärast et uudis on ju ebameeldiv ja ega sellist uudist ei taha ega oota keegi. Aga võtsime kohe tarvitusele kõik täiendavad abinõud, mida terviseamet ja sotsiaalkindlustusamet meile soovitanud on. Püüame anda endast endast parima ja loodame ikkagi parimat. Ega midagi muud praegu ei oskagi öelda," tõdes Ets.

Alutaguse hoolekeskuse ühel meeskliendil avastati koroonaviirus ning tema ja ta toanaaber on haiglasse ravile viidud.