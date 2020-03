Ehitusplatsidel töö käib, ent tulevik üha ebakindlam

Eesti ehituettevõtjaid ühendava liidu tegevdirektor Indrek Peterson nentis ERR-ile, et töö käib ja keegi naljalt objekti seisma panna ei kavatse.

"Kui oled terve ja saad töötada, siis tuleb teha kõik selleks, et see töö oleks võimalik ja see oleks ohutu. Nii et hetkel pigem meeleolu on selline, et üritame võimalikult palju sektorit töös hoida," rääkis Peterson.

Liidu andmetel töötab Eesti ehitusettevõtetes kokku umbes 45 000 inimest. Pea 30 000 neist moodustavad ehitajad, kellel kaugtööd kuidagi võimalik teha ei ole.

Tallinna Teede AS-i projektijuht Marek Rand ütles, et nemad alustavad esmaspäeval objektil lammutamisega ning tegemist on masina tööga. Objektil on kümmekond inimest ja praegune etapp lähikontakti ei eelda.

"Ehitajad on juba töö iseloomust tulenevalt võib-olla rohkem kaitstud kui inimesed tänaval," nentis Rand, lisades, et kui tööjärg jõuab sillutustöödeni, läheb keerulisemaks, sest sillutustöö on suures osas käsitöö, kus tuleb jälgida, et inimesed poleks väga külg külje kõrval.

Küll aga on ettevõte teinud muudatusi töötajate majutamises.

"Kuna me töötame ise kodust pisut kaugel, siis me oleme olnud sunnitud inimesed majutuse mõttes pisut rohkem laiali jagama, et mitte tekitada olukorda, kus nad kõik õhtul ühes ja samas kohas ööbivad, pesevad ja söövad. Seda tõesti oleme pidanud tegema," rääkis Rand.

Kuigi võrreldes 2008. aasta majanduskriisiga on ehitussektor seni justkui vähe pihta saanud, on tulevik ebakindel, tõdes Indrek Peterson

"Nii palju, kui tagasisidet on tulnud just ettevõtete poolt, siis seda kurdetakse küll, et uutest lepingutest öeldakse lahti ja uute tellimuste portfell on vähenemas. Kindlasti lähitulevikus tööhõive väheneb oluliselt ja eks see saab olema seotud, kui palju ehitusmahud peaks kahanema aastakokkuvõttes. Aga karta on, et tööhõive võib üle kümne protsendi või isegi rohkem väheneda," rääkis Peterson.