Turismisektori kokkukuivamine mõjutab ka kohalikku kinnisvaraturgu. Nõudlus majutuskorterite järele on nullilähedane ning nende korterite omanikud püüavad nüüd leida pikemaajalise üürniku. Viimase paari nädalaga on pakkumiste arv üüriturul kasvanud enam kui viiendiku võrra.

Kuna turistidele mõeldud lühiüürikorterid on jäänud põhiklientuurist ilma, siis on paljud väga heas seisus ning näiteks kesklinna lähistel asuvad külaliskorterid uut tüüpi klientide ootel.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et lühiajaliste üürikorterite turg on põhimõtteliselt nullseisus. "Üürnikke lihtsalt ei ole. Selle põhjusel, et piirid on kinni ja lühiajaliste üürikorterite turg oli puhtalt suunatud turismile," lausus ta.

Soomani sõnul on viimaste nädalate Tallinna kinnisvaraturu analüüs näidanud, et vähem kui kahe nädalaga on pealinnas pikaajaliste üürikorterite pakkumiste arv kasvanud üle 20 protsendi.

Väikeettevõtjana üüriturul tegutsev Annika Nilson rääkis samas "Aktuaalsele kaamerale", et tema kolm lühiajalisel üüril olnud külaliskorterit on endiselt klientidega täidetud. Turistide asemel küll eestlastega. On noori, kes on tulnud kodust eemale 14 päevaks karantiini, on korterit kodukontorina kasutav inimene ja on äsja kodumaale naasnud tuttav, kes jäi esialgu karantiini, kuid siis kauemaks.

Nilsoni sõnul saatis kriisi aimates edu neid, kes reageerisid kiiresti.

"On tuttavaid, kes kohe, kui tundsid, et nüüd läheb olukord natuke kehvemaks, otsisid endale pikaajalised üürilised. Ja tegid endale aastased üürilepingud. Ja enam Airbnb ja Bookingute ja teistega ei tegele. Siis on tuttavaid, kes on võtnud sellise rahuliku, äraootava seisukoha, et ootame 1. maini, vaatame, mis turg teeb siis, püüame nii kaua vastu pidada," rääkis Nilson.

Nilsoni sõnul ei ole kindlasti sissetulekud samad, mis oleks enne kriisi olnud. "Need hinnad on tänasel päeval täitsa võrreldavad pikaajalise üüri hindadega," märkis ta.

Kahe-kolme kuu perspektiivis on oodata üürikorterite hinnalangust, kuid sügiseks kerkivad üürihinnad ilmselt taas.

"Kui ei saa osta või kui ostmine on liiga riskantne ja tekitab inimestes hirmu, siis minnakse turvalisemate valikute juurde ja tehakse mingiks perioodiks üürileping. Et see on see põhjus, miks ma prognoosin, et ühel hetkel surve üürihindadele lõpeb, kuna lihtsalt nõudlus kasvab üürikorterite vastu," rääkis Sooman.

Annika Nilson märkis, et tema on lühiajalise üürituru suhtes äraootaval seisukohal. Samas tuleb oma eeldusi tulu suhtes kindlasti reaalsusega vastavusse seada, lisas ta.