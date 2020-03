Alutaguse juhtum muutis Ida-Viru hooldekodud murelikuks

Alutaguse hoolekeskuses avastati esimene koroonasse nakatunu pühapäeval. Peale viiruseproovide võtmist leiti nakkus veel kolmel keskuse elanikul ja ühel töötajal. Alutaguse vald on nõutu, sest keskuses täideti kõiki karantiinireegleid.

"Meil on ikkagi väga kontrollitud sisse ja välja liikumine, kõik haiged on isoleeritud, töötajad on isoleeritud ja väiksema terviserikke puhul ei ole neid lubatud hoolekeskusesse. Me ei tea, kust (see) alguse sai," rääkis Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer.

Alutaguse juhtum teeb murelikuks teised Ida-Viru hooldekodud ja paneb mõtlema, kuidas end välismaailmast veel rohkem isoleerida.

"Selleks, et viirus sisse ei pääseks, peame vist mingiks ajaks kõik koos sõbralikult siia elama jääma. Sest igal juhul käivad töötajad majast väljas, neil on perekonnad. Võib-olla oleme sunnitud elama hooldekodus koos klientidega," lausus Narva sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat.

Desinfitseerimisvahendeid on hooldekodudel piisavalt. Veidi hullem on olukord maskide ja kinnastega, kuid murekohaks on kaitseülikonnad.

"Me oleme ette valmistanud ühe boksi, kus on neli kohta, et oleks võimalik isoleerida vajadusel kedagi, hetkel meil ei ole kedagi vaja isoleerida. Sinna sisenemine-väljumine peaks olema steriilne täiesti, et sealt ei toodaks midagi välja. Selleks oleks vaja kaitseülikondi," rääkis Narva-Jõesuu hooldekodu juhatuse liige Ülar Uusküla.

Koroonakriisi üleelamiseks on hooldekodud kehtestanud majasisese liikumispiirangu ja hoonest väljumise keelu.