Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas ütles, et praegu ei julge keegi prognoosida, millal olukord leevenema hakkab. Sestap on vara rääkida ka eriolukorra meetmete leevendamisest. Vastupidi, viimaste uudiste valguses koguneb valitsus kell 14 arutama täiendavaid piiranguid.

Ratas selgitas, et olulised indikaatorid, millest valitsus piirangute või leevenduste kehtestamisel lähtub, on lisanduvate nakatunute arv, hospitaliseeritute ja intensiivravil viibivate inimeste hulk ning surnute arv.

"Kõik küsivad, millal see lõppeb. Ka meie küsime viroloogidelt, arstidelt, teadlastelt. Siin ei ole vastust," tõdes Ratas. "Need on indikaatorid, mille pealt valitsus plaanib oma järgmisi samme, leevenemisi. Praegu hakkame arutama uusi piiranguid, mitte leevendusi."

Ratas ütles, et praegu saab lähtuda üksnes valitsuse otsusega 1. maini kehtestatud eriolukorrast. Eeldusi, et piiranguid varem vähendama hakata, ei ole veel tekkinud.

"Ei saa öelda, et see selgroog on murtud," kommenteeris Ratas viiruse leviku olukorda, viidates uudistele Eesti Energia kaevanduses ilmnenud nakatumisest, hooldekodudest avastatud nakatumistele ja hüppeliselt kasvanud surmade arvule.