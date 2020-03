Orban sai võitluseks viirusega pea piiramatud volitused

Parlament, kus Orbani erakonnal Fidesz on kahekolmandikuline enamus, kiitis meetme heaks 137 häälega 53 vastu.

Kodu- ja välismaised kriitikud on "koroonaviiruse vastase kaitse seaduse" hukka mõistnud, öeldes, et see annab peaministrile tarbetu ja piiramatu võimu, mis aitab tal pigem tugevdada oma positsiooni kui võidelda viirusega.

Orban, kes kuulutas 11. märtsil välja 15-päevase eriolukorra, soovis õigust seda määramata ajaks pikendada ning valitseda sisuliselt dekreetidega, et võidelda COVID-19 ja selle mõjude vastu riigis.

Eelnõu annab valitsusele õiguse pikendada dekreedivõimu määramata ajaks, kuni valitsus ise otsustab, millal eriolukord lõpetab. Ühtlasi näeb eelnõu ette kuni viieaastase vanglakaristuse kõigile "valeinfo" levitajatele viiruse ja sellevastaste meetmete kohta.