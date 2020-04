Isamaa ei pea vajalikuks Fideszi väljaheitmist Euroopa Rahvaparteist

"Kas me muudame oma seisukohta või mitte? Kui me seda muudame, me anname seda teada, aga meil hetkel on see seisukoht, mis meil on varem olnud," kommenteeris Isamaa liige, välisminister Urmas Reinsalu "Aktuaalsele kaamerale".

Reinsalu tegi Euroopa Liidu välisasjade nõukogus ettepaneku teha riikide ühisavaldus õigusriigi ja demokraatia põhimõtete tähtsuse kohta eriolukorra ajal.

Videokohtumisena toimunud välisasjade nõukogu saatis teema arutamiseks edasi üldasjade nõukogule.

Ajendatuna võimu suurest koondamisest Ungaris peaminister Viktor Orbani kätte, on nädala jooksul murelikke avaldusi teinud nii Euroopa Komisjon kui ka mitmed Euroopa Liidu riigid. Esialgu vaid vanade Euroopa Liidu riikide pöördumisega on praeguseks liitunud rohkem riike, teiste seas ka Eesti.