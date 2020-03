Yle poolt vahendatud arvamusküsitluses koosnes valim 3400 ettevõttest.

Umbes 40 protsenti oli juba esmaspäevaks esitanud koondamishoiatuse või kutsunud kokku läbirääkimised ametiühingutega.

Soome keskkaubanduskoja hinnangul on ettevõtete olukord kahe nädala jooksul märkimisväärselt halvenenud.

"Kaks nädalat tagasi meie poolt tehtud arvamusküsitluses vastas umbes pool ettevõtetest, et koroonaviirus pole nende käivet negatiivselt mõjutanud. Nüüd andis sellise vastuse vaid neljandik," nentis keskkaubanduskoja tegevjuht Juho Romakkaniemi.

Arvamusküsitlusest ilmnes ka see, et kaks kolmandikku firmadest on juba kasutanud või kavatseb kasutada valitsuse poolt pakutud leevendusmeetmeid.