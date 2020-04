Kiuru sõnul võib testimise võimekus lähiajal kahekordistuda ning kui lisandub uusi partnereid, siis kolmekordistuda. Praegu testitakse 2500 koroonaproovi päevas.

Ministri sõnul otsitakse testimisvõimekuse tõstmiseks partnereid ülikoolidest ja eraettevõtete hulgast nii Soomest kui ka välismaalt. Partnereid otsitakse ka Aasiast, kuid täpsemat infot Kiuru pressikonverentsil veel ei andnud.

Kiuru rõhutas, et Soome viirusega võitlemise strateegia osa on testimine, avastamine ja ravi. Kui proovide tulemused selguvad, on vaja üles leida nakkusahelad ning teha isolatsiooniotsused, algfaasis tuleb tagada ka see, et inimestel on piisavalt kaitsevahendeid.

Testimine peab olema selge eesmärgiga nii ravi kui ka nakkamise põhjuse väljaselgitamise osas. Nakkusahela väljaselgitamiseks otsitakse partnereid, nendeks võivad olla eraettevõtted või mitte kiireloomulise ravi osakondadest teise töö peale liikunud sotsiaal- ja tervishoiutöötajad.

"On oluline, et saame asjad sellisesse seisu, et testidele varasemate numbrite juurdelisamine on võimalik," ütles ta.

Kiuru sõnul suurendatakse testimisvõimekust selliselt, et kõik, kel testimist vaja on, saavad seda sõltumata nende geograafilisest asukohast ka teha. Kiuru sõnul peab edendama elanikkonna võrdseid võimalusi.

Kiuru märkis, et tuleb valmis olla ka piirangute eemaldamiseks. Soome tervishoiu- ja sotsiaalamet (THL) arendab diagnostikat ja antikehade testimiseks sobivaid meetodeid, mis tuleb kiiresti kasutusele võtta, et saada parem pilt hetkeseisust ja anda infot pikaajaliste testimise vajaduste kohta.

Lisaks haigetele patsientidele on Kiuru sõnul aktikehade testimine strateegiliselt oluline info. Selle põhjal on võimalik teada saada, kes on juba viirussesse nakatunud ilma sümptomiteta ja võimalik, et ise seda teadmata.

Tervishoiu- ja sotsiaalameti juhataja Mika Salminen rõhutas antikehade usaldusväärsuse tähtsust. Tema sõnul on Euroopas turule toodud tooted, mille usaldusväärsus on halb ning need on läinud otse prügikasti. Sellisesse olukorda Soome jõuda ei soovi.

"Asi puudutab patsientide turvalisust. Kvaliteet peab olema paigas," ütles ta.

Salminen ütles, et THL koostöös ülikoolidega alustab järgmisel nädalal projektiga, mille raames tehakse kodanikele antikehade teste.