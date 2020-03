Liikumispiirangud võimaldavad Tartu linnal teetööd kiiremini lõpetada

Kui maanteedel on kriisi tõttu liiklussagedus vähenenud kolmandiku võrra, siis Tartu linna teedel on see vähenenud ligi 75 protsenti. See loob soodsad tingimused teetöödeks, kuna siis ei teki ehitajale takistusi liiklejatega, kes tavaolukorras peavad liigelda saama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu käivad Tartus teetööd kaheksal suurobjektil, suvel on plaanis alustada veel kolmega. Lisaks sellele tegeletakse võimalikult palju aukude parandamistega.

"Me teeme massiliselt Tartu linnas säilitusremonti või katete parandusremonti tänu sellele, et liiklussagedus läks väiksemaks. Me saame seda teha liiklejatele väiksema takistusega," selgitas Tartu linna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski.

Paaril objektil on linn otsustanud ka liikluse täielikult sulgeda, mis toob teetöödele kaasa ajalise võidu.

Suuremad tööd käivad näiteks Vanemuise ja Ülikooli tänaval. Rekonstrueerimisel on ka Turu ja Ropka tänava ristmik.

"Ma võin tuua teile näitena Ülikooli tänava, kus me võidame umbes kuu aega praeguse seisuga sellepärast, et me suutsime tänava sulgeda liikluseks, kuna liiklust selles lõigus ei toimu. Liiklus läks väiksemaks ja me suudame selle maikuu lõpuks ära lõpetada," rääkis Lužetski.

Ta lisas, et praegu tegutsetakse esialgse linnaeelarve järgi ning koroonamõjusid veel sisse pole arvestatud.