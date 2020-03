PERH-i EMO juht: mul on keelatud oma lapsi kallistada

Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhi, dr Kristiina Põllu 11-aastane tütar Anita on emast eemal olnud üle 2 nädala, nagu ka tema 13-aastane vend Jasper. Põld märkis, et lastest eemalolek toob aeg-ajalt pisara silma küll ja kuigi tööl on esimene, hirmufaas läbitud ja uue korraldusega harjutud, on arvestatud sellega, et iga hetk võib kõik muutuda.

"Võrreldes covidi-eelse ajaga oma meil üldine patsientide pöördumiste arv saja ringis isegi vähenenud, aga selle arvelt on jälle haiged, kes tulevad kiirabiga. Nende seisundid on raskemad, nad viibivad meil kauem, sest me ootame seda vastust. See covidi-test ei ole kiirtest, see võtab aega neli tundi. Miinimum neli tundi," rääkis Põld "Ringvaatele".

Ettevalmistused algasid haiglas tegelikult ülemarsti ettepanekul juba jaanuarikuus. "Tõeliseks action'iks läks 13. märtsil, et luua eraldi osakonnad, EMO-s telgi püstitamine, musta ja puhta ala loomine. Tööpäevad on olnud väga pikad. Alla 12-tunniseid tööpäevi pole eriti olnudki." 13. märtsil pöördus ka Põllu enda elu pea peale.

"Elu näebki välja selline, et tööle ja siis koju magama õhtul. Poiss oli oma isa juures, kus tal on vähemalt n-ö vanemlik hool ning tüdruk läks mul vennanaise juurde. Ka venna laps on kodusel õppel, nii et tema saab teda toetada," kirjeldas Põld oma praegust elukorraldust. "Me kohtume hoovi peal 2-meetriste vahedega."

Oma lapsi on neil täielikult keelatud kallistada. "Me viime neile söögikoti ukse taha, siis lehvitame kahe meetri pealt, kuna see oht, et ma ikkagi mingisuguse infektsiooni koju, on lihtsalt piisavalt suur. Eks nad on karastunud sellega, et ema on nagunii öövalvetes olnud ja käib palju tööl. Aga see on natukene raske ikka. Pisar tuleb endalgi silma. Lapsed on isegi tublimad kui mina," tõdes ta.

Oma pojast rääkides märkis ta, et too on tõsine Eesti mees, kuigi nüüd, praeguses olukorras on too isegi tunnistanud, et igatseb ja armastab ema.

Tööst rääkides tõdes Põld, et kõige pingelisem aeg on möödas, sest hirmufaas on läbitud. "Inimesed on harjunud täiskaitseriietuses olema ja uue töökorraldusega. Sellega, et iga päev võib kõik muutuda. Meeskond on väga-väga tubli." Ta tõdes, et praegu koormus nii suur ei ole, kuid nad on tema sõnul nn ooterežiimil.