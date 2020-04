Riigikohtunik Pilving: viirustõrje hinnale jõuab millalgi kätte põhiseaduslik lagi

Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos toob riigikohtu halduskolleegiumi liige Pilving välja, et lisaks sellele, et koroonaviirus on Eestis nõudnud juba nelja inimese elu, on osa inimesi jäänud ilma liikumisvabadusest ja paljud ka tööst, ning valitsus on hoiatanud lisapiirangute eest, kui kodanikud ei peaks senistele meetmetele kuuletuma.

"Selle taustal ei mõjunud kindlasti julgustavalt tagantjärele ilmsiks tulnud fakt, et välisministeerium on aktiveerinud Euroopa inimõiguste konventsiooni 15. artikli, mis peatab ajutiselt konventsiooni mõne artikli toime Eestis. Riigivõimu seaduslikkuse kohtulik järelevalve on praegu ülioluline."

Pilving rõhutab, et lõputu eriolukord ei ole põhiseadusega kooskõlas, sest põhiseadus ei luba häda tõrjumiseks tekitada veel suuremat kahju kui häda ise.

Ta märgib, et erinevalt sõjast või erakorralisest seisukorrast ei ohusta praegune viirus otseselt riigi eksistentsi, vaba ja demokraatlikku põhikorda ega rahva kestmajäämist.

"Küll aga ohustaksid kõiki neid hüvesid liikumis- ja ettevõtlusvabaduse piirangud, kui need kestaksid ülearu kaua. On poliitiline, mitte meditsiiniline otsus, kui suurt hinda ollakse valmis maksma. Need kalkulatsioonid on karmid, kuid on ka selge, et viirustõrje hinnale jõuab mingil hetkel kätte põhiseaduslik lagi," kirjutab Pilving.