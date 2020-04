Jeruusalemma Nutumüür puhastatakse tavapärasest hoolikamalt

Kaks korda aastas puhastatakse Nutumüür sinna jäetud palvetest. Palveid saab saata ka elektronpostiga ja vaimulikud viivad need kivide vahele, vahendasid ERR-i teleuudised.

Et uutele palvetele ruumi teha, nopitakse kirjakesed müürist välja, pannakse kottidesse ja maetakse Jeruusalemma Oliivimäele.

Seekord kasutatakse ka desinfitseerimisvahendeid, puhastustööde tegijatel on seljas kaitseülikonnad. Desinfitseeritakse ka vanalinna tänavad.

Nagu igal aastal, puhastame ka nüüd Nutumüüri, et teha ruumi uutele kirjadele. Ka seekord korjame Paasapühade eel kirjad kokku, vaatamata sellele, et ajad on rasked ja inimesed ei tule Nutumüüri juurde. Aga me loodame ja palvetame, et sajad tuhanded iisraellased ja ka tuhanded inimesed mujalt maailmast naasevad siia peagi," kommenteeris rabi Shmuel Rabinowitz.