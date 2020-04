Iisraeli Tööpartei kaalub Netanyahu-Gantzi ühtsusvalitsusega liitumist

Iisraeli Tööpartei hääletab pühapäeval ettepaneku üle ühineda Benjamin Netanyahu valitsusega, hoolimata valimislubadusest mitte liituda peaministriga, kes on silmitsi kriminaalsüüdistustega.

Tööpartei domineeris Iisraeli poliitikat esimesel kolmel aastakümnel pärast riigi asutamist, kuid nüüdseks on selle mandaatide arv 120-kohalises parlamendis langenud vaid kuuele. Netanyahu Likud on 36 mandaadiga suurim parlamendifraktsioon.

Umbes 3800 Tööpartei keskkomitee liiget hääletavad parteiliidri Amir Peretzi ettepaneku üle ühineda ühtsusvalitsusega, mida juhivad Netanyahu ja tema rivaal Benny Gantz tsentrilistlikust sinivalgete parteist.

Gantz ja Netanyahu otsustasid moodustada ühtsusvalitsuse pärast kolme tasavägist üldvalimist, et tegeleda koroonaviiruse pandeemia ja selle majandusmõjudega.

Töötus on riigis alates märtsist tõusnud üle 25 protsendi, kuna suur osa majandusest on viiruse tõttu seisakus. Iisraelis on teatatud üle 15 000 nakatumisest ja pea 200 surmast.

Peretz kirjutas eelmisel nädalal Facebookis, et valitsusega ühinemine tooks Tööpartei tagasi Iisraeli poliitika keskmesse

Netanyahu-Gantzi lepe näeb muu hulgas ette jätku okupeeritud Läänekalda osalisele annekteerimisele alates 1. juulist.

Peretz on lubanud selle vastu võidelda valitsuse seest, kuid mõne Tööpartei toetaja hinnangul saaks erakond seeläbi osaliseks palestiinlastega sõlmitud Oslo leppe lammutamises. Lepet vedas eest Tööpartei peaminister Yitzhak Rabin, kelle paremäärmuslased 1995. aastal tapsid.

Tööpartei seadusandja Merav Michaeli tegi oma parteikaaslastele üleskutse ettepanek tagasi lükata.

"Valijad annavad meile selle häbiväärse teo eest vastulöögi ning Ben Gurioni ja Rabini hiilgav Tööpartei kaoks täielikult," ütles ta.