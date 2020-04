Asekantsler: tööturu seis muutub kiiresti halvenemise suunas

Eelmisel nädalal võeti arvele 2059 uut töötut ning tööturu seis on kiires muutumises, seda pigem halvenemise suunas, ütles sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Erlich terviseameti kolmapäevasel pressibriifil.

Asekantsleri sõnul oli pühapäevase seisuga töötuna arvel kokku 40 125 inimest. Eelmisel nädalal lisandus uusi töötuid vähem kui üle-eelmisel, kuid võrreldes aasta keskmisega oli neid rohkem.

Koondamiste arv on kasvutrendis ja huvi töötasu hüvitamise vastu suur, kuid taotluste vastuvõtt ei ole veel alanud.

"Tööturu seis on kiires muutumises ja seda pigem halvenemise suunas," tõdes Erlich. "Arutatakse kaht poliitilist muudatust. Esiteks, kas võimaldada töötuse ajal tööampsude tegemist ehk lühikese kestusega ja väikse sissetuleku piires juhutööde tegemist. Ja teiseks, kas töötukassa nõukogul ja valitsusel peaks olema võimalik pikendada töötushüvitise kestust, kui see peaks olema kriisi käigus otstarbekas," lausus ta.

Erlichi sõnul on need küsimused väljatöötamise faasis, kuid otsuseid ei ole tehtud ja tõsised arutelud algavad järgmisel ning ülejärgmisel nädalal.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et praegu tegeleb kassa töötasuhüvitiste väljamaksmiseks valmisoleku tagamisega.

"Praegu saan kinnitada, et väga lühikese aja jooksul, mis meile on antud, on kõik läinud enam-vähem plaanipäraselt ja oleme õige pea avalduste vastuvõtmiseks valmis. Päris täpset kuupäeva kahjuks veel ei saa öelda," lausus ta.

Protsessi ettevalmistamisega tegeleb 30 inimest ning Paaveli kinnitusel on neil piisavalt ressurssi ja tahtmist, et sellega õigel ajal valmis saada. Töötukassale suunatud küsimustetulv on olnud väga suur.

"Kuna tegemist on väga kiiresti ellu kutsutud meetmega, tuleb paraku leppida, et me ei suuda kõikidele küsimustele vastata, paljud jäävad vastamiseks hetkele, kui taotlusi esitama hakatakse. Teeme seda e-töötukassa kaudu ja palume kõigil tööandjatel ka omaltpoolt teha ettevalmistusi," soovitas ta.

Paavel kommenteeris ka müüti, et töötukassal saab raha otsa ja raha saab printsiibil "kes ees, see mees". Ta märkis, et selline lähenemine ei ole tõsi: kõiki taotlusi menetletakse laekumise järjekorras ja otsused tehakse teatavaks hiljemalt viie päeva pärast.