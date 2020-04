Põlluaas: neljapäevane täiskogu istung saab toimuda

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et vähemalt 51 riigikogu liiget on neljapäeval Toompeal ja see tähendab, et täiskogu täiendav istung saab toimuda. Mitu riigikogu liiget on teatanud, et ei saa tervislikel põhjustel neljapäeval Toompeale tulla.

Riigikogu esimees ütles, et on vestelnud fraktsioonide juhtidega ning kvoorumi saab kokku. Samas on vaja teha kõik, et nakatumist vältida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas ütles, et tuleb kasutada maske ja hoida teineteisest võimalikult kaugele.

Keskerakonna fraktsiooni liikmetest kõiki kohale ei tule. Koju soovitati jääda neil, kes kuuluvad riskirühma, ütleb fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu.

"Täna on meil kindlalt teada andnud üle 15 inimese, kes kindlasti osalevad istungil. Nad on esialgu fraktsiooni ruumides ja oma isiklikes kabinettides, kus me teeme virtuaalse fraktsiooni koosoleku ja peale seda osaleme istungil," ütles ta.

Sarapuu sõnul jäävad pidevalt saali istuma fraktsiooni esindajad ning teised jälgivad istungit oma kabinetist.

Henn Põlluaasa sõnul on seadus pannud parlamendisaadikud sundseisu. "Midagi ei ole teha - seadus nõuab, et me tuleks kohale füüsiliselt ja seadust tuleb täita," ütles spiiker.

Neljapäeval annab valitsus üle lisaeelarve, mille esimene lugemine peaks olema esmaspäeval ning riigikogu tahab lisaeelarve võimalikult ruttu vastu võtta.

Kersti Sarapuu hinnangul on kõik fraltsioonid omavahel läbi arutanud, mis lisaeelarves võiks kajastuda. "Nii, et läbi rahanduskomisjoni nad kõik oma ettepanekud esitavad," ütles Sarapuu.

Kaja Kallas ütleb, et lisaeelarvele on keeruline praegu hinnangut anda, sest opositsioon ei ole valitsuse plaanidega kursis.

"Praegu see menetlus on käinud kinniste uste taga ja me kuuleme meedia vahendusel, mis seal siis võiks olla. Ma tean, et rahanduskomisjon on teinud erinevaid kuulamisi aga lõplikku selgust meil ei ole," rääkis Kallas.

Henn Põlluaas ütleb, et lisaeelarve viimast varianti näeb ka koalitsioon siis, kui see on üle antud.