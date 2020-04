Sisekaitseakadeemia kadetid lähevad politseile appi

Sisekaitseakadeemia teise ja kolmanda kursuse kadetid lähevad alates reedest politseiasutustele appi. Seni on kadetid olnud kaugõppel ja õppeplaani täies mahus täitnud, ära on jäänud üksnes praktilised tunnid.

Sisekaitseakadeemia politseikolledži direktor Kalvi Almosen ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kadettide õppetöö toimus eriolukorras 16.- 29. märtsini. Osaleti Skype'i vahendusel loengutes, lahendati e-postiga saadud ülesandeid ning sooritati teste ja arvestusi. Õppetöö läbiviimisega oli seotud 41 õppejõudu.

Nüüd on uus olukord. "Kolmas kursus ja teine kursus on jõudnud sinna etappi, kus neil algavad praktikad. Praktika ajaks suuname kadetid elutähtsat teenust tagama ja appi meie headele kolleegidele politsei- ja piirivalveametist. /.../ Meie esialgne plaan oli suunata kadetid nendesse kohtadesse, kus nad füüsiliselt elavad, kuid tänasel päeval ressursivajadus on hoopis teistes tulipunktides ja seetõttu politsei- ja piirivalveamet suunab kadette nendesse kohtadesse, kus kõige enam ressurssi vaja on," selgitas Almosen.

Reedel suundub tööle 47 ja järgmistel päevadel 44 õppurit. "Üle Eesti erinevatesse kohtadesse, kuhu on vaja. Pealinn on koht, kuhu on vaja, Lääne prefektuur, kuhu on inimesi juurde vaja /.../ Ka Saaremaale peavad meie kadetid suunduma, sest teenus tuleb tagada," rääkis Almosen.

"Meie kadetid on teadaolevalt kõik terved, ei ole ühtegi diagnoositud viirusejuhtumit, nii et selle üle oleme kõik väga õnnelikud," lisas ta.