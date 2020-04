Eesti Energia teatas, et Estonia kaevanduse töötajal tuvastati kolmapäeval koroonaviirus. Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola selgitas, et positiivse viiruseproovi andnud töötajal oli enne haigestumist kokkupuude vähemalt 16 kolleegiga, kelle ettevõtte on suunanud koroonaviiruse testimisele.

"Esialgu sulgeme kaevanduse allmaaprotsessid kaheks päevaks, et saaksime ülevaate tegelikest haigestunute hulgast. Kui see on selge, siis saame teha edasised otsused ja vajadusel kaevanduse töö ka pikemaks perioodiks peatada, mis esialgu võib olla kaks nädalat. Räägime läbi ka töötukassa ja ametiühingutega täiendavate meetmete osas. Seejärel otsustame töö jätkamise osas juba vastavalt kujunenud olukorrale. Oluline on viia viiruse leviku risk võimalikult minimaalseks. Oleme kaevanduse töös viiruse leviku tõkestamiseks ettevaatusabinõud küll kasutusele võtnud, kuid paraku on tööprotsess selline, kus lähikontakte pole võimalik vältida, seetõttu ennekõike inimeste tervise hoidmiseks sellise otsuse vastu võtsimegi," rääkis Vainola.

Estonia kaevandus töötab viiepäevase töönädalaga.

Eesti Energia tagab kaevanduse töötajatele hetkel palga säilimise vähemalt 70 protsendi ulatuses.

Eesti Energias on loodud eriolukorra lahendamisega tegelev kriisikomisjon, mille tööd juhib ettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter. Igal kontserni elutähtsa teenuse osutajal on oma toimepidevuse riskianalüüs ja plaanid koostatud vastavalt hädaolukorra seaduse nõuetele.