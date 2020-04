Kongress toimub nüüd 17. augustil.

"Meie praeguses ebakindlas õhustikus on kõige mõistlikum võtta lisaaega, et jälgida sündmuste arengut ja anda oma parteile parim võimalus turvalise ja eduka suurkogu läbiviimiseks," ütles demokraatide kongressikomitee esimees Joe Solmonese.

Otsus langetati pärast seda, kui erakonna tõenäoline nominent Joe Biden väljendas toetust algselt 13.-16. juuliks Milwaukeesse kavandatud suurkogu edasilükkamisele, et oleks suurem võimalus ohutult inimeste kohalviibimine tagada.

Mõõduka ekspresidendi Bideni ainsaks vastaseks on erakonna vasakut tiiba esindav Vermonti senaator Bernie Sanders.

Ühendriikides on kuum valimiskevad jäänud koroonaviiruse varju. Mõlemad kandidaadid on kampaaniat teinud virtuaalselt. Seevastu Trump on viiruse tõttu saanud rohkelt tähelepanu, kuigi osalt negatiivset.

Ühendriikides on viirusesse surnud 5316 inimest. Koroonaviirusest tingitud seisak ajas läinud nädalal töötushüvitist taotlema veel 6,65 miljonit USA töölist, mis on ajalooliselt kõrge näitaja, teatas riigi tööministeerium neljapäeval.

Töötushüvitise esmkordsete taotlejate arv oli 28. märtsil lõppenud nädalal kaks korda suurem kui nädalal enne seda, teatas ministeerium.

"Pea iga kommentaare pakkunud osariik tõi välja COVID-19 viiruse mõju," on öeldud ministeeriumi raportis, kus märgiti ka laiemat mõju rohkematele tööstusharudele, eriti aga hotellidele ja ka töötlevale tööstusele ja jaekaubandusele.