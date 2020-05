Uudisteagentuuri AP valduses olevas dokumendis kirjeldatakse kaheksat potentsiaalset Vene sekkumise vormi ning antakse nende võimaliku ohu ulatus.

Suureks ohuks hindab USA ministeerium võimalust, et Venemaa kontrolli all olevad häkkerid võivad tungida poliitikute infosüsteemidesse, sealt teavet varastada ja see avalikustada nagu juhtus 2016. aastal demokraatide presidendidkandidaadi Hillary Clintoniga.

Samuti hindab USA sisejulgeoleku ministeerium kõrgeks ohtu, et Venemaa kasutab enda kontrolli all olevaid meediakanaleid omale soodsa info levitamiseks sihtauditooriumi hulgas USA-s. Lisaks on ka suur tõenäeosus, et Venemaa kasutab majanduslikke hoobasid USA teatud poliitiliste ringkondade mõjutamiseks, et selle kaudu oma huve edendada ja Ühendriikide avalikku arvamust mõjutada.

Mõõdukaks ohuks peab ministeerium võimalust, et Venemaaa võib manipuleerida valimiste läbiviimise taristuga nagu näiteks valijate andmebaas ja häältelugemise süsteemid, samuti kandidaatide ja nende kampaaniate rahaline toetamine.

Memorandumis ei öelda, miliseid kandidaate Moskva võiks toetada.

USA presidendivalimised toimuvad 3. novembril 2020. Põhikandidaatideks on pregune president Donald Trump USA Vabariikliku partei poolt ja kunagine asepresident Joe Biden demokraatide poolt.