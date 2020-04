USA kaitseministeerium teatas neljapäeval, et vabastas ametist lennukikandja USS Theodore Roosevelt kapteni Brett Crozieri.

Pentagoni hinnangul kasutas Crozier muu hulgas valesti kommunikatsioonivahendeid, kui kirjutas koroonaviiruse puhangust alusel neljaleheküljelise kirja juhtkonnale, mis veel enne kohale saabumist meediasse lekkis.

"Brett Crozier tegi keset kriisi äärmiselt halbu otsuseid," tõdes mereväeministri kohusetäitja Thomas Modly.

Crozier teatas varem sel nädalal Pentagonile, et laeval levib kontrollimatult koroonaviirus ja meeskond tuleks kanna viivitamatult karantiini.

"Haiguse levik on jätkuv ja kiirenev," kirjutas ta oma ülemustele. "Me ei ole praegu sõjas. Meremehed ei pea surema."

USA merevägi teatas neljapäeval, et evakueerib lennukikandjalt tuhanded mereväelased.

Ühe kõrge ametniku sõnul organiseerib merevägi Guamis hotellitoad lennukikandja rohkem kui 4000 meeskonnaliikmele. Laevale jäävad haigusest puutumatuks jäänud meremehed, et tagada aluse tegutsemisvalmidus.

Pentagoni ametnikud möönavad, et Theodore Rooseveltil toimuv on suur väljakutse sõjalisele valmisolekule. USA mereväe andmetel on lennukikandja 4800 meeskonnaliikmest 93 haigestunud koroonaviirusesse.

Modly sõnul jääb laevale umbes 1000 meeskonnaliiget ja alus desinfitseeritakse põhjalikult. Minister rõhutas, et kõiki meeskonnaliikmeid ei saa maale saata, sest laeval on relvastus, laskemoon, kallid sõjalennukid ja tuumareaktor.

Modley ütles, et USS Theodore Roosevelt on hetkel ainus merel olev sõjalaev 94-st, kus on kinnitust leidnud COVID-19 juhtumid.

Pentagoni andmetel on uude koroonaviirusesse nakatunud üle 1400 kaitseministeeriumi töötaja, töövõtja ja pereliikme, nende seas 771 sõjaväelast.