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USA vahetab välja rekordiliselt kaua merel olnud lennukikandja

Välismaa
USS George Washington
USS George Washington Autor/allikas: USA keskväejuhatus
Välismaa

Lennukikandja USS George Washington saabus Lähis-Itta ning peaks välja vahetama üle 250 päeva merel olnud lennukikandja USS Abraham Lincoln, mille pardal valitsevad väidetavalt kehvad elamistingimused.

USA keskväejuhatus teatas, et USS George Washington jõudis piirkonda kolmapäeval. USS Abraham Lincolni kodumaale naasmise kuupäeva pole veel avalikustatud.

Eelmisel nädalal kirjutasid USA militaarväljaanded, et üle 250 päeva merel olnud laeva meeskond peab toime tulema toidupuuduse, rikkis torustiku ja kurnatusega ning et mereväelaste vaimne tervis on halvenenud. USA president Donald Trumpi sõnul ei vasta need kirjeldused tõele.

Sel nädalal rääkis USS Abraham Lincolni pardal teeniva mereväelase abikaasa väljaandele The Guardian antud intervjuus, et on viimastel kuudel saanud lennukikandjal toimuvast vaid põgusaid infokilde, peamiselt tekstsõnumite kaudu.

Operatsiooni venides olevat laeval teeniva mehe sõnumite toon aga märgatavalt muutunud. "Tema jutus on vähem lootust ja positiivsust," sõnas naine. "Selliseid asju märkab pisiasjadest. See on äärmiselt pikk missioon ja võtab oma osa."

Naisele valmistasid tõsist muret ka fotod mehele antavatest kasinatest toiduportsjonitest, kuna laeval on väidetavalt toiduvarud otsakorral.

Alus on veetnud merel üle 250 päeva, toetades USA operatsioone Iraani vastu, ilma et 5000-liikmelisel meeskonnal oleks olnud pikemaid sadamakülastusi või teadmine, millal nad koju pääsevad.

Sõjaväeväljaannetes Navy Times ja Stars and Stripes ilmunud meeskonnaliikmete lähedaste teated kirjeldavad toidu- ja veepuudust, postiteenuse katkemist, torustikuprobleeme, madalat moraali ning vaimse tervise halvenemist.

Nädalavahetusel külastas alust USA keskväejuhatuse admiral Brad Cooper. Avalduses märkis ta, et alusel on vaimse tervisega seotud juhtumite arv USA mereväe 11 tegevlennukikandja seas üks madalamaid, ent ta möönis, et see ei tähenda, et kõik oleks täiuslik. Ta nimetas pikki meremissioone erakordselt rasketeks ja kurnavateks katsumusteks.

Eelmisel nädalal tunnistas ka üks mereväe ametnik, et sõjategevus on häirinud tavapäraseid tarneahelaid, samas rõhutas ta, et aluselt saadud värsked andmed kinnitavad pidevat juurdepääsu puhtale veele, toimivat kliimaseadet ja tervislikke toiduvalikuid.

Allikad: probleeme kajastanud sõjaväelehe juhti ähvardab vallandamine 

USA riiklikult rahastatava sõjaväelehe Stars and Stripes pikaaegset juhti võib ees oodata enneaegne ametist vabastamine vaid mõni päev pärast seda, kui väljaanne kajastas lennukikandja USS Abraham Lincoln probleemseid elamistingimusi.

Anonüümsetele allikatele toetunud telekanali CBS News teatel on Pentagoni ametnikud arutanud Max Ledereri vallandamist enne tema järgmisesse kuusse planeeritud pensionile minekut. 

19 aastat väljaannet juhtinud Lederer tõi peatselt saabuva lahkumise põhjuseks põhimõttelised erimeelsused president Donald Trumpi administratsiooniga.

"On saanud selgeks, et minu juhtimisfilosoofia ning arusaam Stars and Stripesi väärtustest ja missioonist erinevad kardinaalselt kaitseministeeriumi juhtkonna kursist," kirjutas Lederer sotsiaalmeedias avaldatud kirjas toimetusele.

Väljaande artiklid, mis lahkasid probleeme lennukikandjal, ilmusid varem sel kuul samal päeval analoogsete lugudega ajalehes Navy Times.

Stars and Stripesi toimetaja Erik Slavin vihjas eelmisel kuul tekkinud pingetele sõjaväejuhtkonnaga, öeldes, et tema jaoks on põhimõttelise tähtsusega toimetuslik sõltumatus Pentagonist, mis katab umbes 65 protsenti väljaande eelarvest.

Väljaanne, millel on veebis ja välismaale suunatud paberväljaandes ligikaudu 1,4 miljonit igapäevast lugejat, asutati USA kodusõja päevil.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

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