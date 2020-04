Ööpäevaga lisandus 103 positiivset testi, suri üks inimene

Viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 2514 koroonaviiruse testi, millest korrigeeritud andmete kohaselt osutus positiivseks 103 analüüsi. Viiruse tõttu on surnud Eestis 12 inimest, haiglaravi vajavate patsientide arv kasvas neljapäeva hommiku 85 patsiendilt reedeks 90-le.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (43), Harjumaal (18), Ida-Virumaal (10) ja Tartumaal (kaheksa).

Reede hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest.

Võrdlusena, neljapäeva hommikuse seisuga vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 85 patsienti, 16 inimest oli siis juhitaval hingamisel. Ehk ööpäevases võrdluses kasvas haiglaravi vajavate inimeste arv viie võrra ning juhtitaval hingamisel olevate patsientide arv jäi samaks.

Eestis on kokku tehtud 18 290 testi, nendest 961 ehk viis protsenti on olnud positiivsed. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest, neist 10 haiglates ja kaks hooldekodus.

Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11 protsenti) ja 50-54 eluaastat (11 protsenti) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10 protsenti).

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLAB-i, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatati, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeidLõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.