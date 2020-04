Haiglasse viidud koroonahaigete arv kasvas 113-ni, surnud on 13 inimest

Viimase ööpäevaga suri Eestis koroonaviiruse tõttu üks inimene, kokku on COVID-19 tõttu surnud 13 inimest. Haiglaravile viidi täiendavalt 23 inimest. Kokku on haiglas 113 koroonahaiget, kellest 20 on intensiivravis.