Hooldekodudes muutub kord rangemaks

Eriolukorra juhi Jüri Ratase korralduse järgi on ööpäevaringsel erihooldusteenusel ja üldhooldusteenusel viibivatel inimestel eriolukorra lõpuni keelatud lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.

Hooldekodust tohib koju minna üksnes haigusnähtudeta inimene, kes mõistab, et ta ei saa sinna naasta enne eriolukorra lõppu.

Hooldekodu peab tagama, et koroonaviirusesse nakatunu ja temaga lähikontaktis olnud inimene on teistest isoleeritud. Keelatud on igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajatega ja meditsiinitöötajatega.

Need meetmed kehtivad korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.