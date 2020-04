1. aprillil Sõmera Kodus läbi viidud laustestimine näitas, et 230 kliendist on koroonaviirusesse nakatunud kuus ja 88 töötajast kolm. Kellelgi nakatunutest ei olnud ühtegi sümptomit, teatas Hooldekandeteenused.

Nakatunud töötajad saadeti kodusele ravile ning alustati välja selgitamist, kes olid nakatunud töötajaga lähikontaktis. Kogu üksus desinfitseeritakse ja jätkub klientide eest hoolitsemine, kasutades kaitsevahendeid ning muid ohutusmeetmeid, teatas Hooldekandeteenused.

Haigestunud kliendid eraldati oma tuppa, et vähendada kontaktivõimalust teiste inimestega.

Sõmera Kodus elavad tööealised psüühiliste erivajadustega inimesed.

Sõmera Kodu juht Terje Hanson ütles, et seni ollakse kasutanud iga päeva, et valmistuda ja tööd ümber korraldada. "Tegime kõik endast oleneva, et nakatumist võimalikult kaugesse tulevikku lükata, kuid oleks olnud statistiline ime, kui see meist täiesti mööda oleks läinud," lausus Hanson.

Alates 13. märtsist kehtib kõikides Hoolekandeteenuste kodudes juhatuse otsusega eriolukord. Igapäevaselt toimub majades käte ja pindade desinfitseerimine selleks ettenähtud vahenditega vähemalt kolm korda päevas, tubade tuulutamine. Sotsiaalsed kontaktid on viidud miinimumini, kogu toitlustamine toimub majades kohapeal.

Kliendid saavad lähedastega suhelda telefoni teel. Kauplustes käivad klientidele vajalikke sisseoste tegemas töötajad. Tööle tulles vahetavad töötajad riided, tööl kasutatakse ennetavalt korduvkasutatavaid maske. Nakkusega kliendiga töötades kasutatakse prille ning ühekordset kaitseriietust (mask, kittel, kindad). Koju on jäänud kõik töötajad, kellel ilmnesid kasvõi kerged külmetushaiguse tunnused, teatas Hooldekandeteenused.