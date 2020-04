"Leppisime kokku, et esmaspäevaks saame pildi konkreetsetes riikides kasutusel olevatest testidest, peamiselt vaatame siin teisi Euroopa Liidu riike. Usun, et esmaspäeval tulevad konkreetsed otsused," ütles välisminister Urmas Reinsalu reedel peetud pressikonverentsil. Tema sõnul arutas valitsus teemat reedel väga põhjalikult.

"Põhimõtteliselt otsus on võetud, täna vaatasime eri riikide ptaktikat, millist kiirtestimist nad on võimaldanud," rääkis Reinsalu. Tema sõnul on küsimus testide kvaliteedis, kuna ei ole mõtet kasutada teste, mis ei anna usaldusväärset tulemust või on liiga keerulised kasutada.

Valitsus andis suunised leida sobivad firmad, kes teste pakuvad, lisas välisminister.

Sotsiaalminister Tanel Kiik täpsustas siiski ERR-ile, et pigem võiks laustestimise käivitamise suhtes mingi otsus tulla teisipäeval. "Pigem teisipäeval tuleb see päevakorda," ütles Kiik ERR-ile.

Ka peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeva õhtul "Aktuaalses Kaameras", et toetab laustestimist, kuid selle käivitamiseks on vaja, et oleks kasutada usaldusväärne test.

"Ma toetan masstestimise põhimõtet, me homme taas arutame seda oma komisjonis, aga see eeldab, et me saame sellised masstestid, mis on usaldusväärsed, mis on kvaliteetsed ja mida on ka lihtne kasutada," rääkis Ratas.

Praegu testitakse koroonaviiruse suhtes kõigi Eesti hooldekodude töötajaid ning asukaid.