Eurotsoon võib anda läbi ESM-i riikide toetuseks 240 miljardit eurot

Eurotsooni päästefond võib pakkuda kuni 240 miljardit eurot, et aidata koroonaviirusest kahjustada saanud liikmesriike, ütles laupäeval eurogrupi juht Mario Centeno.

Abiraha on saadaval Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) kaudu. Tegemist on rahanduskriisi ajal 2012. aastal loodud süsteemiga, mille eesmärk on toetada eurotsooni riike laenudega.

Iga krediidiliin on loodud aitamiseks, mitte raskustes riikide olukorra rahustamiseks, rõhutas Centeno. Ta viitas ESM-i reeglitele, mis nõuavad riikidelt laenude eest rangeid kasinusmeetmeid.

Itaalia ja Hispaania, mis kumbki vajas finantskriisi ajal toetust, on teatanud, et hetkel tekitavad sellised nõuded neile vaid probleeme juurde.

"Mitte mingit loogikat poleks pandeemia kriisi sidumises näiteks erastamise või tööjõuturu reformimise kavaga," ütles Centeno Prantsuse päevalehele Le Figaro eurotsooni rahandusminsitrite teisipäevase videokonverentsi eel.

Laenud ei tohi suurendada majanduslikku ja sotsiaalset kannatust, ütles Centeno.

Mingit sorti tingimused laenudega siiski kaasnevad, möönis euroala juht, kuid rõhutas, et ESM on valmis distantseerima ennast laenude andmisel riigivõla kriisi ajal lähtutud loogikast.

Teisipäevasest konverentsist võtavad osa ka ka eurotsooni mittekuuluvate EL-i liikmesriikide esindajad. Kohtumise eesmärk on leppida kokku bloki strateegias, millega tulla välja koroonaviirusest tingitud majandusraskustest.

EL-i liidritel ei õnnestunud eelmisel kuul sarnasele kokkuleppele jõuda erimeelsuste tõttu plaanide rahastamise suhtes.

Itaalia ja Hispaania ning Prantsusmaa tahavad Brüsseli toetust nõndanimetatud koroonavõlakirjade müümise plaanile, kuid selle vastu on Saksamaa ja teised konservatiivse rahanduspoliitikaga riigid.