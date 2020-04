Prantsusmaal suri ööpäevaga haiglates veel 357 inimest koroonaviirusesse

Kokku on Prantsusmaal COVID-19 ohvrite arv 8078, kellest 5889 patsienti suri haiglates ning 2189 inimest vanadekodudes, hooldekodudes või muudes meditsiinilistes asutustes, seisis valitsuse avalduses.

Haiglates üle Prantsusmaa viibib 28 891 inimest, mida on 748 võrra rohkem kui ööpäeva eest. Neist 6978 on intensiivravis ehk ööpäevaga on tõusnud 140 inimese võrra, mis on samuti viimaste päevade madalaim vastav näitaja.

Alates 17. märtsist suletud riigis on lubatud vaid hädavajalikud liikumised, mille tõestuseks peavad inimestel olema täidetud vastavad paberid.

Kokku on Prantsusmaal tuvastatud pühapäeva seisuga 70 478 koroonaviiruse nakkusjuhtumit, kuid see pole kaugeltki tegelik nakatunute arv, sest mitmel pool riigis testitakse potentsiaalseid nakatunuid erinevate põhimõtete alusel.

Pühapäeval, mil riigis olid valdavalt soojad ilmaolud ning algas lihavõttepühade periood, kutsusid võimud inimesi jätkama kodus püsimise ja karantiiniga seotud reeglite järgimist.

Samuti jätkusid politsei kontrollkäigud üle kogu riigi, sest paljudes kohtades on inimesed eiranud võimude nõudeid ja teinud näiteks grupiviisilist tervisejooksu, kogunenud roheluses või lubanud lastel mängida mänguväljakutel. Samuti on maapiirkondadesse saabunud ohtralt inimesi oma lihavõtteaja puhkusepäevi veetma, seda vaatamata valitsuse liikumispiirangute kehtestamisele.

"Kaardid veel ei näita karantiini lõppu, lõpptähtaega ei ole veel seatud," ütles asesiseminister Laurent Nunez. "Meenutan teile reeglit, välja minnakse vaid siis, kui see on otseselt hädavajalik."

"On pühad, ilm on ilus, ärge andke kiusatusele järele," ütles Suur-Pariisi Ile-de-France'i piirkonna, mis on pandeemiast saanud suurima löögi, regiooninõukogu president Valerie Pecresse.

Pühapäeval evakueeriti Ile-de-France'i piirkonna ülerahvastatud haiglatest 41 kriitilises seisus patsienti kahe erivarustusega ülikiirrongiga Bretagne'i piirkonda riigi loodeosas.

Kokku on Ile-de-France'i piirkonnast ja Prantsusmaa idaosast, mis oli esimene pandeemia suurkolle, evakueeritud enam kui 550 kriitilises seisundis patsienti.