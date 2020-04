"Eurogrupi (kohtumise järgne - toim.) pressikonverents on tühistatud ja järgmine kohtumine toimub neljapäeval," teatas Euroopa Liidu Nõukogu pressiteenistus Twitteris.

Eurogrupi juhi Mario Centeno ja Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Paolo Gentiloni pressikonverentsi toimumisajaks oli kuulutatud kell kümme (11 Eesti aja järgi) ennelõunal.

❗ CANCELLATION ❗️#Eurogroup press conference has been cancelled as the meeting will continue on Thursday. https://t.co/HELVGLX0oi — EU Council Press (@EUCouncilPress) April 8, 2020

Rahandusministrid alustasid teisipäeva õhtul videokonverentsi majanduskriisi leevendamise meetmete kokku leppimiseks. Teemaks on rohkem kui poole triljoni eurose mahuga meetmete pakett, mis sisaldaks Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) krediidiliini 240 miljardi euro ulatuses, Euroopa Investeerimispanga laenuvõimaluste suurendamist 200 miljardi euro võrra ja 100 miljardi euroni küündiva laenuskeemi loomist ajutiste palgasubsiidiumide maksmiseks.

Eriarvamused puudutavad eelkõige ESM-i laenude tingimusi ja seda, kas räägitakse ka edasistest võimalikest sammudest. Lõunapoolsed Euroopa Liidu riigid, kes on enim räsitud pandeemiast ja kel on ka kõrge võlatase on nõudnud niinimetatud ühtsete koroonavõlakirjade käikulaskmist või ühtset abifondi. Ühise võla võtmine on aga konservatiivse rahanduspoliitikaga riikidele olnud vastuvõetamatu.

Ajalehe The Times ajakirjanik edastas hommikul sotsiaalmeedias ühe videokonveentsil osalenud allika sõnu, kelle kirjelduste kohaselt läks tal juba arvepidamine sassi, kui palju erinevaid ettepanekuid ministrid tagasi olid lükanud.

After talks that went on all night, a eurogroup source said he had lost count of the number of drafts rejected by finance ministers

"I would not take for granted that there will be a deal"https://t.co/ehXO0qU1zv — Bruno Waterfield (@BrunoBrussels) April 8, 2020

The Timesi ajakirjaniku hinnangul võib majandusmeetmete pakett jääda riikide liidritele kokku leppimiseks.

"Me jõudsime kokkuleppe lähedale, aga me ei ole veel kohal," kirjutas Centeno Twitteris pärast 16 tundi kestnud kohtumist, mida katkestasid rohked pausid ja kahepoolsed läbirääkimised. "Ma peatasin Eurogrupi ja me jätkame homme, neljapäeval," lisas Centeno.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Anonüümsed ametnikud ütlesid, et kõnelused jõudsid ummikusse Itaalia ja Hollandi vastasseisu tõttu, kes jäid eriarvamusele eurotsooni laenutingimustes majandusraskustes riikidele, edastas Reuters.