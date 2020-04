Merendussektori toetamiseks tuleb riigiabi luba küsida

Selleks, et riik saaks merendussektorile osutada lisaeelarves ette nähtud toetusi, tuleb selleks esmalt riigiabi luba. See oleks lisaks 1,75 miljardi euro suurusel üldisele riigiabi loale, mille Eesti on juba Euroopa Komisjonilt saanud.

"Eelmisel nädalal valitsuse lisaeelarvega peab riik valmistama ette merendussektori toetamiseks veel kaks riigiabi loa taotlust. Üks puudutab hüvitist otsetoetusega reisilaevade makstavatele sadamatasudele 75 protsendi ulatuses terve 2020. aasta peale ehk ka tagasiulatuvalt," ütles majandusministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

"Teine on tööjõumaksude hüvitusmeede, et toetada reisilaevandusettevõtteid. Nii otsetoetuse kui hüvitusmeetme jõustumiseks tuleb taotleda riigiabi luba," lisas Kuningas.

Need taotlused on lisaks juba Euroopa Komisjonilt saadud eelnevale riigiabi loale.

Nimelt esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Kredexi kriisimeetmete jõustumiseks juba varem Euroopa Komisjonile riigiabi andmise loa taotluse. Euroopa Komisjon tegi ka vastava otsuse märtsi lõpus.

Eesti teatas komisjonile kahest toetuskavast, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid ajutise raamistiku alusel. Esimest toetuskava rakendab ja haldab riiklik sihtasutus Kredex. See on avatud enamustele ettevõtetele. Teist kava rakendab ja haldab Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). See on avatud kõigi sektorite ettevõtetele kogu Eesti territooriumil.

Euroopa Komisjon võttis vastu ajutise raamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada majanduse toetamiseks koroonaviiruse puhangu kontekstis kogu paindlikkust, mis on ette nähtud riigiabi eeskirjadega. Ajutine raamistik kehtib kuni 2020. aasta detsembri lõpuni. Õiguskindluse tagamiseks hindab komisjon enne seda kuupäeva, kas raamistikku on vaja pikendada.