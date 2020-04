Tehnikaülikool andis oma arvutid ajutiselt üleilmse superarvutisüsteemi käsutusse

Folding at Home tarkvara ehk FAH sai alguse juba 20 aastat tagasi Stanfordi ülikoolis ning sellega on modelleeritud mitme raske haiguse ja viiruse molekule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellest aastast on FAH-i peamine ülesanne COVID-19 koroonaviiruse simuleerimine. Oma arvutid võivad programmi käsutusse anda nii ülikoolid, ettevõtted kui ka üksikisikud.

"Meil on umbes 350 arvutit, mis on selle programmiga liitunud. Need on enamasti arvutiklassides ja kui seda võrrelda millegagi, siis keskmise 500 sülearvuti mõõtu arvutusvõimekus on see, mille me oleme andnud antud kontekstis Stanfordi ülikooli kasutada," selgitas tehnikaülikooli IT-osakonna juht Marti Lung.

"On olemas üks programm, mis ehitab kodukasutaja ja arvutiklasside arvutitest kokku ühe suure superaarvuti. See tähendab seda, et meie anname oma arvutiklassi arvutid teiste ülikoolide teadlaste kasutusse. Me oleme paigaldanud oma arvutitesse tarkvara, mis võimaldab seda, et ta annab ülesande meie arvutile, meie arvuti saab selle ülesande ära lahendada ja tulemuse tagasi saata," kirjeldas Lung.