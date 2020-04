Neljapäeva hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 134 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Viimase ööpäevaga uusi surmajuhtumeid ei lisandunud, uusi koroonadiagnoose lisandus 23.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1609 COVID-19 viiruse testi, millest üks protsent ehk 23 osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal - kokku 10. Harjumaal lisandus viis, Ida-Virumaal ja Pärnumaal kummaski 3 ning Põlvamaal ja Viljandimaal kummaski üks juhtum.

9. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 134 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Võrdlusena, päev varem oli haiglaravil 139 inimest, kellest 11 olid juhitaval hingamisel. Ehk kõik numbrid on läinud veidi alla.

Haiglatest on väljakirjutatud 83 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis surnud 24 inimest.

Eestis on kokku tehtud 26 416 testi, nendest 1207 ehk vis protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11 protsenti), järgnevad vanusegrupid 45-49 ja 50-54, kummaski 10 protsenti.

Täpsemaid andmeid saab vaadata koroonakaardilt.

Terviseamet andis ka teada, et uuendas testimise strateegiat ning alates 8. aprillist saavad perearstid põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest.

Inimeste jaoks testimise korralduses muudatusi ei tule: haigestumisel tuleb jätkuvalt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning suunab inimese testimisele. Arst hindab individuaalselt iga üksikut juhtumit.

Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis. See võimaldab täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.