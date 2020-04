Nopri meierei peremees: linnavurlesid spetsialisti kohale ei võeta

Niilo rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et põllumeeste nõudmised võõrtööjõuga seoses on adekvaatsed. Ta selgitas, et Nopris hooajatöölisi palgal pole.

"30 inimest on palgal. Praegune hetkeseis on see, et viimase aasta vältel oleme samas rubriigis, kus enamus meiesuguseid ehk kuni veerand tööjõust on võõrtööjõud. Konkreetselt praegu on tööl kuus ukraina spetsialisti, kes on meie juures spetsialistideks saanud. Nendest kolm on ka viieaastase tööloa saavutanud, üks neist on kinni Ukrainas," lisas Niilo.

"Hooajatöölisi /.../ vajame tõesiti maakatena laias mõttes ja eriti maasikakasvatajad ja aiapidajad. Kui silmas pidada suurpõllumehi ja talunikke, kes töötavad peene tehnoloogiaga, seal lihttööjõuga midagi reaalselt teha ei ole," lisas ta.

Niilo ütles, et linnainimesi spetsialisti töökohale võtta ei saa, vaid vaja on ka kogemusi ja teadmisi.

"Linnavurlesid tööle ei võeta spetsialisti kohtadele, see on päevselge. Eeldame ikkagi mitte ainult normaalset töösse suhtumist, vaid ka kogemusi ja teadmisi. Selles osas, kui jutt käib marjakasvatajatele abiks olemisest, kus vaja kiirust ja himu tööd teha, siis see on adekvaatne kutse, see on hooajaline töö. Kui räägime reaalselt põllumeestele appitulekust, siis see pole tõsiseltvõetav tänases päevas, kui isegi kivide korjamine põllul on mehhaniseeritud ja see on mõni nädal kevadisel hooajal," rääkis Niilo.

Tema sõnul tulevad ukrainlased Eestisse ikkagi raha teenima ning teevad seda pühendunult.

"Keegi ei saaks meiesuguseid süüdistada, et te ei soovi eestimaalasi palgata.

Aastatid tagasi pugesime nahast välja, et teha viimane katse saada kampa omamaiseid ja ootame neid ka täna väga, aga mitte nädalaks-kaheks, vaid päriselt. Selles võtmes ots on alati lahti, et tulla maale elama, nautida elukeskkonda, mis meil on, ja tööandjaid, kes vajavad asjalikke inimesi, on maal ka," ütles Niilo.