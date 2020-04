Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1471 COVID-19 viiruse testi, millest kolm protsenti ehk 51 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 27 883 testi, nendest 1258 ehk viis protsenti on osutunud positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (23), Tartumaa (11) ja Saaremaal (8) Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski 2 ning Jõgevamaal, Viljandimaal ja Järvamaal 1 juhtum. Kahe nakatunu puhul rahvastikuregistris maakonna tunnus puudus.

10. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 24 inimest.

Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets ütles eriolukorra pressikonverentsil, et koroonaviiruse leviku kõrgpunkti ületamist on oodata aprilli keskpaigas või aprilli lõpu poole.