Pühadele tavapärase kiire aja asemel on praegu Kuivastu sadamas vaikne

Saaremaa ja Muhumaa on lukus. Peamiselt veavad parvlaevad praegu ainult kaubaveokeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui enne koroonaviiruse levikut sõitis päevas üle Suure väina keskmiselt tuhatkond reisijat ühes suunas, siis praegu suurusjärgus 100.

Kui kevadpühad on reeglina alati andnud parvlaevadele tihedat tööd, siis reede keskpäeval sai nii laevalt tulijaid kui ka minejaid üles lugeda ehk kahe käe sõrmedel. Mõlemal pool väina, nii Virtsus kui ka Kuivastus tuvastatakse kõik reisijad isikukoodi põhiselt.

"Teeme andmebaasis kontrolli, kas inimesel on tegelikult ka põhjust kuskile minna. Mõned üksikud on tulnud kahjuks tagasi saata. Üldjuhul inimesed on saanud ka juba nii palju targemaks, et ei tulda niisama juhuslikult siia katsetama," rääkis Kuressaare politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Hedi Vipp.

Siiski, minna või tulla saab, aga ainult ühel korral.

"Kui te tahate tulla täna Saaremaale, siis te peate tegema oma mandril ja Saaremaal asuva elukoha vahel ühekordse valiku. Kui te tahate tulla Saaremaale, siis te peate teadma, et liikumispiirangu lõpuni te enam mandrile tagasi pöörduda ei saa. Inimeste nimed registreeritakse ja need lähevad politsei andmebaasi kirja. Mingisuguseid paberi peal väljaprinditavaid lube ei väljastata kuskil. Kõik on elektrooniline. Tuleb sadamas esitada isikut tõendav dokument ja on asjad selged," selgitas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Politsei on Saaremaal praegusel perioodil iga päev väljas kümne patrulliga. Neljapäeva seisuga oli ettekirjutusi tehtud üheksal korral neile, kes pole saarel kehtivatest, mandriga võrreldes karmimatest liikumispiirangutest kinni pidanud.