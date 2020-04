21. märtsil kehtestatud rahvatervise meede lubab ametnikel sisserändeseadusi eirata, kiirendades nii väljasaatmisprotsesse, vahendas BBC.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste (CDC) korraldus keelustab nende välismaalaste riiki sisenemise, keda peetakse tõsiseks ohuks viiruse levikul. Meede, mis on esialgu kehtestatud 30 päevaks, on CDC teatel vajalik viiruse leviku tõkestamiseks rahvarohketes kohtades, näiteks piiripunktides või sadamates.

USA piirivalveameti esindaja Mark Morgani sõnul on alates CDC piirangu kehtestamist kinnipidamised piiril kukkunud 50 protsenti. Ameti vahi all on vähem kui 100 inimest, mis on 97 protsenti vähem tavapärasest keskmisest ehk 3000.

Morgan ütles, et ligi 80 protsenti neist, kes piirile on saabunud, saadetakse tagasi tundide jooksul. Tema sõnul on suurem enamus neist tabatud ebaseaduslikult piiriületuselt. Enamik inimestest saadeti tagasi Mehhikosse, osa aga nende koduriiki.

Samas on ebaseaduslike piiriületuste arv tänu reisipiirangutele langenud.

USA-s on tuvastatud maailmas enim koroonaviirusesse nakatunuid - üle 460 000. Surnud on ligi 16 500 inimest.

Märtsis tabas USA piirivalve ebaseaduslikult piiriületuselt 33 937 inimest, mis on 2500 võrra vähem kui kuu varem.

