Juulis saabus USA piirile rekordarv ilma saatjata alaealisi

USA piiriametnikud on hädas lõunapiirile saabuvate saatjata alaealistega. Juulis registreerisid võimud piiril 19 000 ilma saatjata alaealist.

Märtsis registreerisid võimud piiril 18 877 ilma saatjata last. Juunis oli see arv 15 253, teatas The Times.

Kasvanud on ka peregruppides saabunud migrantide arv. Vabariiklased süüdistavad sisserändekriisis president Joe Bidenit. Bideni administratsioon lõpetas eelmise presidendi Donald Trumpi karmi sisserändepoliitika.

USA siseturvalisuse ameti esindaja David Shahouliani sõnul pidasid piirivalveametnikud eelmisel kuul kinni 210 000 migranti. See on viimase 20 aasta suurim arv.

Sisserändajaid hoitakse kinni kehvades tingimustes. Pühapäeval oli ühes Texase kinnipidamisasutuses vahi all 17 778 inimest. Koroonaviiruse tõttu tohiks seal olla aga ainult 4706 inimest, teatas The Times.