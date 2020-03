California osariik kehtestas koroonaviiruse tõttu eriolukorra

USA California osariigi võimud teatasid kolmapäeval esimesest uue koroonaviirusega seotud surmajuhtumist. Tegemist on USA-s 11 koroonaviirusest tingitud surmajuhtumiga, vahendasid BBC ja Yle.

Põhja-Californias Roseville'i haiglas surnud mees oli eakas ja tal olid ka teised terviseprobleemid.

Mees nakatus ilmselt veebruaris, kui ta reisis kruiisilaeval Grand Princess San Franciscost Mehhikosse, ütlesid ametnikud avalduses. Grand Princessi puhul on hetkel kahtlus, et seal on veel koroonaviirusega nakatunuid ning seetõttu on võimud laeva naasmist San Francisco sadamasse edasi lükanud. Sisuliselt on kruiisilaevas hetkel lõksus tuhandeid inimesi.

Washingtoni osariigis on koroonaviirusse surnud 10 inimest, neist üheksa Kingi maakonnas ja üks Snohomishi maakonnas. Osariigi tervishoiuametnike andmetel on haigestunuid 39.

Ametlikel andmetel on USA-s COVID-19 nakkuse saanud vähemalt 150 patsienti 16 osariigis. Samas on mitmed USA tervishoiusüsteemi kriitikud toonud välja selle, et paljudel inimestel pole õnnestunud end kiirelt koroonaviiruse suhtes testida ning et osa inimesi hoiab ise testimisest kõrvale, sest kardavad, et nad peavad mõnel juhul selle eest liiga palju raha maksma. Seega ei saa välistada võimalust, et koroonaviiruse levik on Ameerika Ühendriikides tegelikult oluliselt suurem.

USA esindajatekoda kiitis heaks 8,3 miljardit dollarit viirusetõrjeks

USA esindajatekoda kiitis kolmapäeval heaks 8,3 miljardi dollari eraldamise võitluseks uue koroonaviiruse vastu, mis riigis kiiresti levib ning võib ohtu seada majanduse ja häirida igapäevaelu.

Rahaeraldus kiideti heaks häältega 415-2, mis näitab haruldast parteiülest üksmeelt. Samm astuti vaid üheksa päeva pärast seda, kui president Donald Trump esitas 2,5 miljardi dollari suuruse plaani, mida nii vabariiklased kui demokraadid ebapiisavaks pidasid.

Debatt rahaeralduse üle kestis vaid mõne minuti.

"Valitsuse suurim vastutus on hoida ameeriklased turvalisena," ütles esindajatekoja rahaeralduskomitee esimees Nita Lowey ja lisas, et see samm aitab ameerika rahvast kaitsta surmava ja üha laieneva puhangu eest.

Senat kinnitab rahaeralduse tõenäoliselt neljapäeval ning saadab selle Valgesse Majja Trumpile allkirjastamiseks, mida ta ka kindlasti teeb.

Üle kolme miljardi dollari eraldatakse teadusuuringuteks ja vaktsiinide väljatöötamiseks, ravimite ostmiseks ja diagnostika testideks, seal hulgas 300 miljonit valitsuse jaoks, et osta selliseid ravimeid tootjatelt "õiglase ja mõistliku hinnaga" ja jagada neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Üle kahe miljardi dollari eraldatakse föderaal- ja osariikide valitsuste ning kohalike omavalitsuste toetamiseks, et valmistuda ja reageerida koroonaviiruse ohule.

Veel 1,3 miljardit kasutatakse teiste riikide abistamiseks võitluses koroonaviirusega.

Ligi miljard dollarit eraldatakse meditsiinivarustuse soetamiseks ja teisteks ettevalmistusteks.

Hiinas tõusis uue koroonaviiruse ohvrite arv üle 3000

Hiinas tõusis uue koroonaviiruse ohvrite arv üle 3000, kui võimud teatasid neljapäeval veel 31 inimese suremisest.

Viirus on nüüd nõudnud Hiinas 3012 inimese elu, neist 2305 riigi keskosas Hubei provintsis, kust puhang aastavahetusel alguse sai.

Riikliku tervishoiukomisjoni teatel haigestus viirusse 139 inimest, mis on veidi rohkem kui päev varem, mil uusi juhtumeid oli 119.

Hubei provintsis toimetati haiglatesse 134 inimest, mujal Hiinas viis. Samal ajal tunnistati paranenuks ja kirjutati haiglatest välja 1923 patsienti.

Nakatunute koguarv on 80 409.

Viirus on levinud maailmas umbes 80 riiki. Väljaspool Hiinat on nakatunud üle 10 000 inimese ja surnud rohkem kui 200.

Hiina presidendi Jaapani visiit lükati viirusepuhangu tõttu edasi

Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit Jaapanisse sel kevadel lükatakse uue koroonaviiruse puhangu tõttu edasi, teatas neljapäeval Jaapani valitsuse pressiesindaja.

"President Xi riigivsiit Jaapanisse korraldatakse meile mõlemale sobival ajal," ütles Yoshihide Suga ajakirjanikele Tokyos.

"Hetkel on mõlema riigi jaoks suurim katsumus uue koroonaviiruse leviku tõkestamine. See tuleb seada esikohale," lisas ta.

Xi pidanuks sõitma Jaapanisse riigivisiidile kevadel. Jaapani peaminister Shinzo Abe esitas talle ametliku kutse eelmisel aastal Osakas G20 tippkohtumisel.

Viimati tegi Hiina president Jaapanisse riigivisiidi 2008. aastal.

Seni olid Jaapani ametnikud kinnitanud, et visiit saab viirusest hoolimata teoks.

Rootsi teatas 22 uuest koroonaviirusse nakatumise juhtumist

Rootsis kasvas uude koroonaviirusse nakatunute arv märkimisväärselt, kui kolmapäeval teatati 22 uuest juhtumist, neist 16 olid pealinnas Stockholmis.

Tervishoiuvõimude sõnul on suuremal osal haigestunutest olnud otsene või kaudne kontakt Itaaliaga.

Praegu on Rootsis veidi üle 50 nakatunu.

Soomes nakatus veel viis inimest koroonaviirusse

Soomes on registreeritud viis uut koroonaviirusse nakatumise juhtumit: kolm Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas (HUS), üks Hämeenlinnas ja üks Pirkanmaal.

HUS-i piirkonnas nakatunud on tööealine naine, kes sai nakkuse varem haigestunult, ja kaks tööealist meest, kes tulid hiljuti Põhja-Itaaliast.

Hämeenlinnas haigestunud laps sai nakkuse samuti Põhja-Itaalias, kust pere teisipäeval saabus.

Pirkanmaa nakatunu on 44-aastane, ta on oma kodus karantiinis ja tunneb end hästi.